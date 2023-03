Giornata di recuperi Vigor Castelfidardo di scena ad Urbania

Un mercoledì con i recuperi nel campionato di Promozione e di Prima Categoria. Nel girone A si gioca oggi alle ore 15 Urbania-Vigor Castelfidardo, partita valida per la 24^ giornata non disputata a inizio marzo visto che l’arbitro aveva accusato un malanno fisico (problema intestinale). La Vigor dopo aver preso un punto sabato dal derby di Osimo Stazione cercherà di continuare la serie positiva in casa della seconda forza del campionato. In Prima Categoria (girone B) stasera alle ore 20 si sfidano Castelbellino-Castelleonese, match valido per la 23^ giornata rinviato in precedenza per lutto. Classifiche. Promozione (girone A). K Sport Montecchio 58; Urbania e Portuali 42; S.Orso 40; Gabicce Gradara e Fermignanese 37; Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo 36; Atletico MondolfoMarotta 34; Valfoglia e Biagio Nazzaro Chiaravalle 33; Villa S.Martino e Barbara 28; Cagliese 25; Osimo Stazione 22; Olimpia Marzocca 21; S.Costanzo 12. Prima Categoria (girone B): Castelfrettese 51, Filottranese 50; Borgo Minonna e Sassoferrato Genga 44; Castelbellino e Chiaravalle 37; Staffolo 34; Montemarciano 32; Labor, Real Cameranese, Monserra e Sampaolese 29; Castelleonese 27; Villa Musone 25; Colle 2006 11; Loreto 9.