I romagnoli a 6 punti dalla vetta Toscano teme il tifo anconetano

La schiacciante vittoria nell’ultimo turno nello scontro diretto contro l’Entella ha riacceso le velleità di promozione diretta del Cesena, che al Del Conero verrà per continuare a fare la voce grossa mettendo ulteriore pressione alla Reggiana, distante ora sei lunghezze. Sarà un Cesena completamente diverso alla partita di andata, che vide i romagnoli soccombere tra le mura amiche dopo il gol di Spagnoli: è una squadra che si presentava ai nastri di partenza di questo campionato come una delle favorite per la vittoria finale, alla luce soprattutto dell’altisonante campagna acquisti che l’ha vista fare la voce grossa nella scorsa estate. La formazione di Mimmo Toscano arriverà ad Ancona in primis per non perdere terreno dalle prime due della classe, ma anche per vendicare il ko dello scorso novembre che ancora brucia. Fu proprio allora che i bianconeri, fino a quel momento lanciatissimi verso il primato in un serrato testa a testa con la Reggiana, persero terreno proprio nei confronti dei granati, incappando da allora in una serie di risultati deficitari che li allontanarono gradualmente dai dalla vetta: vetta che si sta lentamente riavvicinando in questo periodo, nonostante i sei punti di distanza e lo scontro diretto perso proprio contro la formazione di Diana. Del resto, il ruolino di marcia del Cesena parla da solo: i romagnoli vantano finora il miglior attacco del campionato, con 54 gol fatti e il minor numero di sconfitte (5, alla pari di Reggiana ed Entella), oltre ad essere forti della miglior differenza reti (+32, proprio come i granati). Numeri che certificano, semmai ce ne fosse bisogno, l’elevato tasso tecnico di una squadra che nel suo recente passato (pur con un’altra proprietà) ha calcato i campi della Serie A. L’ambiente è già carico, come testimoniano le parole del difensore Giuseppe Prestia: "Ci resta un mese e mezzo pieno di impegni da affrontare nel migliore dei modi, a partire dalla gara con l’Ancona. Da ora in avanti conterà la forza dei nervi e la squadra più lucida riuscirà a prevalere sulle altre. Il nostro credo resta il lavoro in settimana e sono sicuro che, continuando ad allenarci bene, ci toglieremo grosse soddisfazioni perché questo gruppo io lo vedo vincente per quanto stiamo bene insieme". Dello stesso tenore le dichiarazioni del tecnico Toscano dopo la vittoria contro l’Entella: "Ad Ancona sarà ancora più difficile, loro vorranno riscattare la sconfitta di Imola, ma anche noi abbiamo bisogno di punti. Giocheremo in un ambiente caldissimo, dobbiamo prepararci ad affrontare quella che sarà una vera e propria battaglia, dal punto di vista sportivo". Insomma, manca ancora qualche giorno, ma Ancona-Cesena sembra già essere cominciata.

Gianmarco Minossi