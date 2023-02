Melchiorri, un campione. E l’Ancona vola

aquila montevarchi

1

ancona

2

AQUILA (3-4-1-2): Giusti; Gennari, Bertola (25’ st Sorgente), Fiumanò (38’ st Manè); Tozzuolo, Amatucci, Nador (1’ st Kernezo), Lischi; Biagi (42’ st Italeng), Giordani, Rovaglia. A disp. Mazzini, Chiti, Boncompagni, Marcucci. All. Banchini.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Camigliano, Brogni; Simonetti, Prezioso (29’ st Paolucci), Basso (29’ st Gatto); Lombardi (19’ st Melchiorri), Mattioli (40’ st Fantoni), Moretti (40’ st Barnabà). A disp. Piergiacomi, Vitali, Martina, Spagnoli, Petrella, Mondonico, Pecci. All. Colavitto.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Reti: 24’ Moretti, 46 st Rovaglia, 48’ st Melchiorri. Note - Campo in cattive condizioni; ammoniti: Amatucci, Bertola, Mezzoni, Simonetti, Lischi, Mondonico (in panchina); espulsi: Mezzoni al 34’ st per doppia ammonizione; spettatori: 803 compresi un centinaio di anconetani, per un incasso di euro 5071; recuperi: 0’ + 6’.

Una magia di Melchiorri con i dorici in dieci decide la partita a Montevarchi e l’Ancona torna al successo, portando a sette la striscia di risultati positivi. Decide nel recupero la perla del cigno di Treia, al secondo centro con la maglia biancorossa in due partite.

Eppure sul campo pesante di Montevarchi l’Ancona brilla solo a tratti, passa in vantaggio con Moretti ma poi soffre, non riesce a raddoppiare, anzi, spreca proprio come era successo contro la Vis Pesaro pochi giorni fa. E poi inciampa nel doppio giallo di Mezzoni assolutamente da evitare.

Così nel finale succede che prima il rinvigorito Montevarchi acciuffa il pareggio, e poco dopo che Melchiorri si inventa il gol partita che regala i tre punti all’Ancona. Ma non basta, perché nell’esultanza generale della panchina dorica, dopo la rete di Melchiorri l’arbitro decide di ammonire proprio Mondonico, in diffida: un giallo che lo costringerà a saltare la prossima partita con la Reggiana, al pari di Mezzoni.

Due episodi che macchiano la vittoria dell’Ancona e che sabato prossimo impediranno a Colavitto di schierare il migliore undici a disposizione. Un peccato, in una sfida così importante. Intanto l’Ancona conferma il quarto posto in classifica mantenendo inalterato il distacco dall’Entella che si impone con il medesimo risultato dei dorici a Imola. Dopo i lampi di Simonetti e Lombardi l’Ancona passa alla prima chiara occasione: Simonetti lancia in profondità Moretti che in area di destro batte Giusti. Poi però soffre troppo: Perucchini si fa trovare pronto alla respinta su Lischi e poi Giordani e Rovaglia poco dopo spediscono fuori da buona posizione. L’occasione per raddoppiare, però, ce l’ha proprio l’Ancona, nel finale di primo tempo, in un momento di confusione del match, quando Prezioso controlla in area e poi la piazza ma si fa murare la conclusione dalla provvidenziale spaccata di Gennari.

Tante emozioni nella ripresa: prima Perucchini vola a sventare il pericolo su conclusione di Biagi, poi due occasionissime dell’Ancona, la prima confezionata da Mattioli per Moretti che conclude bene di sinistro, ma Giusti ci mette una pezza, e poi con Prezioso che calcia alto da ottima posizione. La partita si decide nell’ultimo quarto d’ora: prima il secondo giallo a Mezzoni che allontana inutilmente la palla dopo il fischio dell’arbitro, poi il pari di testa di Rovaglia in pieno recupero e, poco dopo, la magia di Melchiorri che vale il trionfo.

Giuseppe Poli