Prezioso: "Servono cinque vittorie Sarebbe una spinta verso i playoff"

Torna Mario Prezioso e dopo tre giornate di squalifica è un rientro importante, specie perché ancora una volta l’Ancona a Sassari dovrà fare a meno di tre pedine: in Sardegna mancheranno, infatti, sia gli squalificati Gatto e Simonetti, sia l’infortunato Melchiorri, che è sulla via del recupero ma che lo staff medico ha preferito non rischiare. Intanto rientra Prezioso: la sua assenza, per le sue caratteristiche, ha pesato nelle ultime prove e domani a Sassari Colavitto è pronto a metterlo nuovamente in campo a fianco a Paolucci. Il centrocampista campano è stato ospite della trasmissione di Tvrs Ancona Channel, dove ha parlato anche della sconfitta contro il Cesena e del momento difficile dei biancorossi: "I risultati parlano chiaro, nelle ultime giornate abbiamo raccolto poco. Ma siamo in un momento del campionato in cui è difficile giocare contro chiunque. Sicuramente in queste ultime prove non abbiamo fatto benissimo, però bisogna dire che abbiamo raccolto davvero poco rispetto a quanto dimostrato. Anche lunedì sera contro il Cesena la partita l’abbiamo giocata noi e l’avevamo in mano, abbiamo avuto tantissime occasioni per vincerla. Purtroppo in questo momento ci gira tutto male". Una crisi di risultati, non di gioco: "Le prestazioni ci sono state, abbiamo fatto ottime gare, tranne quella di Imola, ma è un momento in cui raccogliamo poco. E se contro una corazzata come il Cesena non sfrutti le occasioni poi finisci per perdere. Ma a livello di prova è stata una partita alla pari". Un momento difficile ma senza nervosismo all’interno dello spogliatoio: "Il gruppo è unito – prosegue Prezioso – e lo è stato sempre, è la nostra forza. Se non riesci a creare unità all’interno dello spogliatoio poi non riesci a ottenere tante vittorie. Ora dobbiamo compattarci, arrivano le ultime partite e dobbiamo cercare di fare cinque vittorie, sarebbe una spinta verso i playoff in cui possiamo giocarcela alla pari con tutti. Ma dobbiamo arrivarci con la giusta mentalità". Prezioso parla anche dei tifosi: "Cerchiamo sempre di dare il massimo, tutti, giochiamo per la maglia e per dare soddisfazioni alla nostra tifoseria". A Sassari contro la Torres sarà una partita estremamente delicata: "In questo periodo della stagione le partite sono tutte complicate. Stavolta affrontiamo una squadra che si deve salvare, che ha appena cambiato allenatore, e poi quando non vengono i risultati scendi in campo ancora più concentrato. Sarà una partita sicuramente molto difficile". Domani ci saranno delle assenze, ma Prezioso non si preoccupa: "Una volta non c’è uno, una volta un altro. Il mister sa quello che deve fare e anche noi, se quando scenderemo in campo saremo pronti a fare il nostro dovere".

g. p.