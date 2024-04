Serie B femminile. Chiaravalle non molla ed ora vede la serie A

Non molla la vetta l’Atletico Chiaravalle. Con un ruolino di marcia di quindici vittorie, tre pareggi e zero sconfitte, continua la corsa verso il traguardo finale, la promozione in serie A, ora a due sole giornate di distanza. Con il Pucetta Avezzano termina 2-0 (Loth e Taioli). Inizio equilibrato, entrambe le squadre provano ad approfittare dei vari errori difensivi sfruttando le ripartenze. Dopo quattro giocati la prima occasione è del Pucetta. L’asse Magnanti, De Brito e Pini fa sussultare il palazzetto, ma l’azione termina con un diagonale lanciato da Pini che fa la barba al palo. Le avversarie reagiscono alzando il baricentro del gioco e iniziando ad aggredire con costanza e pazienza tanto che Di Berardino, sola davanti la porta, sfiora la rete del vantaggio. L’Atletico trova il giusto piglio solo a tre minuti dalla fine del primo tempo grazie all’olandese Loth che, su assist di capitan Magnanti, insacca la rete del vantaggio. Al rientro in campo, il Chiaravalle trova continuità e al 7’ arriva il raddoppio firmato Taioli. La risposta avversaria arriva da Gutierrez, ma Moczik dice no. A metà tempo le padrone di casa ritrovano vigore sfiorando prima la tripletta con Venturini poi alzando i ritmi e incrementando l’intensità offensiva. Negli ultimi scampoli di gioco rimasti e il Pucetta tenta il tutto per tutto mettendo il portiere in movimento, ma al triplice fischio il campo si tinge ancora una volta di rosanero.

ATLETICO : Moczik, Magnanti, Donati, Taioli, Loth. A disposizione Scialla, Ferroni, De Brito, Pini, Venturini, Cea. All. Molinelli.

PUCETTA CALCIO: Cataneo, Contestabile, Sgravo, Gutierrez, Tirelli. A disposizione Franchi, Massimi, Ditoro, Milanese, Di Berardino. All. Proietti.

RETI: 17’pt Loth, 7,39st Taioli. Arbitri: Filannino di Jesi, Favoriti di Macerata. Cronometrista Paolella di Ancona.