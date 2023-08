Agosto mese di eventi ad Ascoli: moda, patrono e notte bianca

Ascoli, 1 agosto 2023 – Mese di eventi, quello di agosto al via da oggi, ad Ascoli. Un concentrato di appuntamenti, da quelli musicali a quelli teatrali, ma anche enogastronomici, quintanari e legati alle celebrazioni per la festa del patrono, è in programma quasi tutti i giorni, per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti. Il calendario agostano si apre domani, alle 21, in piazza del Popolo, con la 37esima rassegna ‘Moda sotto le stelle’, la tradizionale sfilata organizzata dalla Confartigianato.

Quest’anno ad affiancare Marco Moscatelli alla conduzione del defilé ci sarà la showgirl Matilde Brandi. Giovedì, nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Emidio, alle 21, in piazza Ventidio Basso, serata di liscio con Luca Bachetti, mentre venerdì, alle 18.30, in piazza Arringo e del Popolo, i ‘Trallallero’ porteranno in scena ‘Notte de Sant’Emiddie’.

Quindi, sabato, in occasione della festa del patrono Sant’Emidio, il programma della giornata sarà ricchissimo: alle 9.30, in piazza Arringo e piazza Simonetti, banda musicale di Venagrande, alle 10.30, apertura del museo diocesano e del palazzo vescovile (10-13, 15-19, a ingresso gratuito) e in piazza Arringo consegna degli omaggi a tutti i cittadini di nome Emidio e Emidia, alle 11, a Sant’Emidio alle grotte apertura del museo di Sant’Emidio con visite guidate alle catacombe, alle 20, in piazza Arringo, Offerta dei ceri, alle 21, in piazza del Popolo, concerto di Marche Big Band, alle 22.30, in piazza Arringo, musica con ‘I Piceni pizzicati’, alle 24, in piazza Arringo, estrazione della tombola, all’una spettacolo pirotecnico.

Passato Sant’Emidio, il 6 agosto sarà la volta della Giostra della tradizione, mentre il 9 agosto, alle 21.30, al chiostro di Sant’Agostino, spettacolo di teatro classico con Vanessa Gravina e Stefano Artissunch in ‘Processo a Pandora, la speranza contro l’accusa’.

Il 10 agosto, in piazza Arringo, avrà inizio la decima edizione di ‘Ascoliva’, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. La kermesse enogastronomica che proporrà oltre alle olive anche tanti altri piatti della tradizione locale, durerà fino al 21 agosto con ogni giorno eventi e incontri. Sempre il 10 agosto è in programma la notte bianca, mentre dall’11 al 13 agosto, alle 21, allo ‘Squarcia’, l’Ascoli summer festival con il concerti di Ernia, Bresh e Tedua. Il 26 agosto, invece, sarà la volta della notte bianca a Monticelli.