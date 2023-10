Ascoli calcio, per i 125 anni festa bianconera: “Sveliamo la curva”

Ascoli Piceno, 31 ottobre 2023 - La città onora i 125 anni della fondazione dell’Ascoli Calcio 1898 con la serata istituzionale programmata al teatro Ventidio Basso, in scena domani sera a partire dalle 20.30. Vari i momenti emozionanti che si susseguiranno uno dietro l’altro con la presenza di tantissimi protagonisti del presente e del passato.

Ieri mattina la sala della Vittoria della Pinacoteca civica è stata la cornice ideale per presentare le iniziative allestite dall’amministrazione comunale in sinergia con lo storico club di corso Vittorio Emanuele. Nell’occasione sarà reso noto il progetto dell’attesa nuova curva sud. "Questi 125 anni di storia sono un traguardo che ci caratterizza a livello nazionale perché siamo al quarto posto tra le società più antiche d’Italia – esordisce il sindaco Marco Fioravanti –. In apertura di serata presenteremo ufficialmente la curva sud proiettando il video rendering di come verrà realizzata e di come verrà poi valorizzato tutto lo stadio. La casa dei tifosi ascolani sarà collegata in modo omogeneo alla tribuna Mazzone. Realizzeremo anche il museo dell’Ascoli Calcio e stiamo valutando un progetto per legarlo alle figure degli indimenticati Rozzi e Mazzone. Questa serata serve per ricordare il passato e costruire un futuro dove cercheremo di fare in modo che si possa vivere il Del Duca durante tutto l’anno. Stiamo già pensando ad eventi extra calcistici e attrattivi che daranno una dimensione diversa al nostro stadio. Lì vedremo anche svilupparsi una zona dove poter attrarre nuovi residenti. Oltre alla riqualificazione dell’ex Carbon ci sarà anche il parco fluviale".

I 900 posti disponibili in teatro saranno riempiti in ogni ordine di posto a partire dalla platea dove saranno presenti coloro che hanno offerto il loro prezioso contributo per difendere sul campo i colori bianconeri. I tifosi che non potranno essere presenti invece potranno seguire la cerimonia attraverso la diretta televisiva su Vera tv o sulla pagina facebook del comune. "Come amministrazione abbiamo voluto che partecipassero tutti i giocatori e lo staff attuale per far capire alla squadra di oggi dove si trovano e cosa rappresenta l’Ascoli – aggiunge l’assessore Nico Stallone che ha curato l’organizzazione della serata –. A loro si aggiungeranno tantissimi ospiti che interverranno con grande entusiasmo. Abbiamo avuto una risposta enorme ai contest e nel corso della serata sveleremo i vincitori. La curiosità è che tra i migliori giocatori della storia ce ne sarà anche uno di oggi, ovvero Botteghin. Allo stadio i festeggiamenti erano già iniziati a settembre con la festa dei tifosi. Questa invece è una cerimonia istituzionale che andava vissuta in maniera diversa".

Non mancheranno i presidenti del post Rozzi, a partire da Cappelli fino all’attuale proprietà. A loro si aggiungeranno gli allenatori Colomba, Cosmi, Castori, Pillon e Silva. Immancabili anche le famiglie Rozzi e Mazzone nonché tanti ex calciatori del Picchio come Moro, Boldini, Desio ai quali si aggiungeranno gli ascolani ‘terribili’ degli anni ’80 – ’90, e qualcuno più recente come Cacia che non tornava in città da svariati anni.

Prima dell’inizio della serata dalle 18 alle 20 al foyer, grazie all’idea di Francesco Mori, sarà possibile ammirare alcuni dei cimeli che poi saranno esposti nel museo. Immancabile nel corso della conferenza la presenza della società bianconera, rappresentata per l’occasione da Giancarlo Oresti che, ribadendo l’importante connubio tra società e aziende del territorio, ha annunciato la prossima realizzazione nel parterre sotto la tribuna ovest di 13 nuovi sky box.