Quintana di Ascoli 2023: oggi dame, corteo e Offerta dei ceri

Ascoli, 5 agosto 2023 – Un viaggio indietro nel tempo, una città pronta a immergersi nella storia ancora una volta, per il 69esimo anno consecutivo (eccezion fatta per il 2020, quando la pandemia fermò il mondo). Ad Ascoli è di nuovo tempo di Quintana e in città, in queste ore, l’attesa è spasmodica. Domenica pomeriggio, infatti, al campo dei giochi si correrà la giostra della tradizione, dedicata al patrono Sant’Emidio, con i sei sestieri nei quali è suddivisa la città che si daranno battaglia per contendersi il prestigioso Palio realizzato dall’artista ascolano Andrea Tarli.

Quintana di Ascoli: una delle dame protagoniste del corteo storico dello scorso luglio

Oggi il corteo storico

Prima, però, gli occhi degli spettatori resteranno affascinati dal corteo storico, il quale, con circa mille figuranti tra i quali spiccherà il fascino delle dame, muoverà i primi passi da piazza Ventidio Basso intorno alle 14.45, per giungere al campo un’ora più tardi. Qui, i protagonisti saranno i cavalieri in sella ai rispettivi destrieri: il recordman e campione in carica Luca Innocenzi per Porta Solestà, che con 34 palii è il sestiere più vittorioso nella storia della rievocazione, Denny Coppari per Porta Tufilla, Lorenzo Melosso per Porta Romana, Nicholas Lionetti per la Piazzarola, Tommaso Finestra per il sestiere di Sant’Emidio e Lorenzo Savini per Porta Maggiore. Nel corso di tre tornate, i cavalieri si sfideranno per regalare una serata indimenticabile ai propri sestieranti.

Cos’è la Quintana di Ascoli

Per chi non conosce la giostra della Quintana, si tratta di una sfida di abilità, velocità e destrezza, dal momento che i cavalieri devono colpire con la propria lancia per tre volte, in ogni tornata, il tabellone posto al centro della pista, sorretto dal moro. Possibilmente, poi, sono chiamati a farlo nel minor tempo possibile, visto che i punti complessivi tengono conto sia degli assalti che del cronometro.

Sant’Emidio e l’Offerta dei ceri

Oggi invece in città si celebrerà la festa del Patrono, e alle 20 andrà in scena il prologo alla Quintana di domani: si tratta della cerimonia dell’Offerta dei Ceri, in programma a piazza Arringo. Si comincerà con la lettura del bando da parte del banditore a cavallo Daniele Cannellini, poi saranno i castellani, in rappresentanza dei quindici castelli, a offrire il Palio al podestà, il magnifico messere Marco Fioravanti. Successivamente, i consoli dei sei sestieri offriranno i ceri al vescovo, cui seguirà la benedizione dei cavalieri e il sorteggio dell’ordine in base al quale assalteranno il moro nelle prime due tornate. Non sono mancati momenti di tensione per alcuni imbrattamenti che sono comparsi in città.