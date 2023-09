Sport protagonista, weekend di cavalli con la gara internazionale

Ascoli, 23 settembre 2023 – Ha preso il via ieri al Campo Squarcia il Concorso Ippico Nazionale ‘Città di Ascoli’ con il saluto del sindaco Marco Fioravanti e degli organizzatori dello spettacolare evento sportivo. La struttura destinata alla Quintana per tre giorni sarà così teatro di una appassionante competizione di salto a ostacoli in grado di attirare centinaia di cavalieri di fama internazionale provenienti da tutta Italia.

Tra questi l’ascolano Raffaele Malloni che fa parte del folto gruppo di cavalieri dell’Esercito Italiano e che molti danno per grande favorito alla vittoria finale. Saranno tre giorni di grandi eventi sportivi a ingresso gratuito, abbinati anche mostre e convegni, promossi con il contributo del main sponsor Panichi, con grande attenzione riservata anche alla cultura e al sociale Per la prima volta la città di Ascoli ospita così un Concorso Ippico grazie soprattutto al contributo della società sportiva BB Equestrian dei fratelli Simone e Stefano Panichi, con il supporto della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) del Comune di Ascoli, del Coni e della Regione Marche.

Un evento che ha preso il via in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport e che doveva svolgersi contemporaneamente alla manifestazione ‘Ascolimpiadi’ rinviata ieri a causa delle pessime previsioni meteo per questo weekend.

Il Concorso ha visto già da ieri le gare della prima edizione di un Master A6. Due i Gran Premi previsti: il primo questa sera alle 20, il secondo alle 12.30 di domani. Questa sera ci sarà poi la Cena di Gala all’interno del Campo Squarcia curata da David Vitelli di Mister Ok, e dai tavoli si potrà direttamente assistere alle gare in notturna. E a proposito di gare il weekend ascolano avrà poi un altro evento decisamente da non perdere.

Nonostante il rinvio di Ascolimpiadi infatti si svolgerà regolarmente il meeting di pugilato organizzato dall’Ascoli Boxe. Inizialmente previsto in Piazza Arringo domani a partire dalle ore 18.30 è stato infatti trasferito al palas di Monticelli. Ben dodici match dilettantistici con ospite d’onore l’ex campione olimpionico Maurizio Stecca. Le attenzioni degli appassionati saranno però tutte anche per la pluricampionessa italiana, l’ascolana Carlotta Paoletti e per il campione europeo Abbes. Un grande evento sportivo per chi ama la boxe.