Aggressione sul lungomare: fermato un 50enne

Un’aggressione nel pomeriggio di ieri sul lungomare di San Benedetto. La vicenda è iniziata nei pressi dell’area ex camping e si è protratta fino a via Legnago, una delle traverse dell’isola pedonale. Un uomo del luogo è stato aggredito e picchiato da un 50enne che poi si è allontanata. La vittima dell’aggressione, però, nonostante ferita, ha inseguito lo sconosciuto fino in centro consentendo ai carabinieri e alla polizia locale di poterlo intercettare e fermare. Il ferito è stato soccorso da un equipaggio della Croce Verde che l’ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale, dov’è stato medicato e sottoposto ad accertamenti. L’aggressore, invece, è stato prelevato dai militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile e condotto in caserma per l’identificazione dopo la violenza contro passante e militari.