Anestesia e Rianimazione. Rischio dimissioni in massa:: "Subito un incontro con l’Ast"

"Ho chiesto al direttore generale dell’Ast di Ascoli Piceno, Nicoletta Natalini, un incontro urgente per poter discutere una serie di tematiche afferenti il nostro ospedale Mazzoni. È importante affrontare insieme il discorso relativo alla situazione del reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio cittadino, per evitare che la minaccia di lettere di dimissioni o trasferimento, presentate da alcuni operatori del reparto stesso, possano realmente concretizzarsi". Il sindaco Marco Fioravanti interviene sulla delicata situazione del Mazzoni, anticipata una settimana fa dal Carlino. Tra le tante questioni aperte ce n’è una in particolare che sta scottando e riguarda proprio il reparto di Anestesia e Rianimazione dove, come avevano denunciato alcuni operatori "la situazione attuale è che tutti gli anestesisti e rianimatori che ancora non erano scappati tranne uno stanno inviando la propria lettera di dimissioni all’Azienda. A breve quindi l’ospedale potrebbe contare soltanto sul primario, un medico anestesista, un medico rianimatore e 3 specializzandi".

Insomma, una pentola a pressione. "Altri temi che vorrei affrontare con la dottoressa Natalini – continua il sindaco Fioravanti – sono quello relativo alla diminuzione del numero delle cullette del reparto di Neonatologia e quello della pianificazione delle ferie estive, per avere contezza della garanzia dei servizi sanitari anche durante il periodo delle vacanze. Sono convinto che da parte del direttore generale dell’Ast arriverà riscontro positivo alla richiesta di incontro, così da poter dare risposte rapide e trasparenti non solo ai dipendenti dell’azienda sanitaria, ma anche all’intera comunità ascolana e a quanti fruiscono dei servizi in particolare dell’ospedale Mazzoni".

Flavio Nardini