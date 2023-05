Anziana raggirata: arrestato Preso sul fatto, caccia al complice

Aveva appena raggirato un’anziana ma, grazie a una segnalazione, uscito dall’abitazione ha trovato i carabinieri. E’ stato arrestato in flagranza di reato un giovane napoletano appena maggiorenne che, poco prima era riuscito a farsi consegnare dalla donna 2mila euro a Venarotta. I militari della stazione locale, con l’ausilio di quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli hanno quindi interrotto il tentativo di fuga. Il maltolto è stato comunque recuperato ed immediatamente restituito all’anziana donna. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi (pena sospesa). Al momento, le indagini sono focalizzate sul complice che è riuscito a dileguarsi a bordo dell’autovettura. L’arresto è di qualche giorno fa, ma la tecnica del finto nipote che telefona ai nonni per dire che sta arrivando un pacco che non può pagare è ormai consolidata da molti anni anche se, come rivelano i dati, miete ancora molte vittime.

L’attenzione alle truffe è da sempre altissima da parte dell’Arma dei carabinieri che da anni ormai sta portando avanti un’intensa campagna di sensibilizzazione per prevenire questo vile fenomeno. Si tratta di iniziative di rassicurazione sociale che tendono a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell’Arma ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli ed ai più indifesi. Ecco perché nelle parrocchie, nei centri culturali, nei circoli ricreativi e nelle sedi delle associazioni di quartiere, i militari dell’Arma si muovono, in concerto con le altre Forze di polizia e con la collaborazione di Enti locali ed Autorità religiose, per parlare con gli anziani, informarli sulle modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate e fornire loro consigli mirati per difendersi. Al riguardo, è utile rammentare l’iniziativa adottata dalla Prefettura di Ascoli circa la divulgazione di un ’Vademecum Informativo’ dal titolo ’Io non ci casco!’ con il quale, con il contributo delle Forze dell’Ordine, vengono divulgati validi suggerimenti e consigli per difendersi dalle truffe. A tal proposito può essere utile ricordare:  non aprite agli sconosciuti e non mandate i bambini ad aprire la porta;  in caso di consegna di lettere o pacchi, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa;  mai consegnare denaro o oggetti in oro a persone estranee alla famiglia;  massima prudenza con persone sconosciute che, telefonicamente o di persona, si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati.