Archeologico, terza edizione per il parco festival

Per il terzo anno consecutivo il Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra ospiterà il Teatro Al Parco Festival, la kermesse performativa estiva promossa dal comune di Cupra e per il secondo anno in mano alla direzione artistica dell’associazione Culturale Nuova Linfa. Lo scorso anno durante la seconda edizione del Festival dedicata al Tempo che ha preso il nome di Rassegna Kronos si è svolta la prima edizione del concorso nazionale di spettacolo dal vivo denominato Tempi Senza Tempo dedicato ad artiste e artisti Under30. La principale novità di questa edizione voluta dal direttore artistico Simone Amabili è stata l’ampliamento della fascia d’età: al centro del concorso infatti ci saranno artisti Under35. Saranno accettate proposte di spettacolo dal vivo, teatro, danza e musica, della durata massima di 15 minuti. Tra le altre novità anche il coinvolgimento degli artisti visivi. Per considerare valida la propria partecipazione al concorso dovrà essere compilato entro e non oltre le 23:59 di domenica 26 maggio il Google Form sulla pagina web www.nuovalinfa.altervista.org dove sono disponibili ulteriori informazioni sul regolamento e sull’iscrizione che è del tutto gratuita.