Arianna e Krizia saranno le castellane di Force e Ripaberada

Comincia a comporsi il quadro delle castellane che impreziosiranno il corteo del 13 luglio, incarnando la bellezza dei rispettivi territori di appartenenza. Per Force, ad esempio, nell’anno del debutto del sedicesimo castello, sarà la 26enne Arianna Angeletti a indossare l’abito più ambito. Consigliera comunale da tre anni nel piccolo borgo piceno, Arianna si sta per laureare in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università Politecnica delle Marche: un traguardo che la ‘signora’ forcese taglierà proprio pochi giorni dopo la Quintana. Anche Ripaberarda ha scelto la castellana: si tratta di Krizia Cecchini. Commessa e mamma del piccolo Gabriel, la ‘signora’ vive da sempre in paese ed ha 37 anni.