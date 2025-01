Autostrada, stop tra Grottammare e Pedaso

Nuove chiusure notturne nel tratto delle gallerie dell’autostrada A 14 tra Pedaso e Grottammare. Per consentire attività nell’ambito dei lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie San Basso e Castello di Cupra, San Cipriano e Castello di Grottammare, nelle tre notti di domani, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con orario 22- 06, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni di marcia. Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio Piceno ovest e Piceno est, situate verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; nelle stesse notti, ma con orario 20-06, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio. Pertanto è stata stabilita l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso per chi è diretto verso sud, con rientro a quella di Grottammare e l’uscita obbligatoria a Grottammare per chi è diretto verso nord con rientro a Pedaso. Di conseguenza per tre notti saranno interessati dal transito di traffico pesante, in entrambe le direzioni, i centri abitati di Cupra e Grottammare.