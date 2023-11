Bomba a mano trovata in un campo, attesi gli artificieri

Dal pomeriggio di sabato, personale del commissariato di San Benedetto, della questura di Ascoli e dei carabinieri, si è alternato in via Volterra, ai confini con Monteprandone, nel vigilare una bomba a mano, Srcm in uso all’esercito come bomba da addestramento. Durante la Seconda Guerra Mondiale lo stesso esercito la usava in combattimento. Non si capisce come fosse finita nelle campagne alla periferia di San Benedetto. A trovarla è stato un agricoltore. In modo incauto, l’uomo l’ha presa e l’ha portata vicino alla strada, nella zona dove operano diverse aziende in via Volterra. Si tratta, tecnicamente, di un residuato bellico, conservato in ottimo stato. Dovendo seguire certe procedure, il caso ha però creato problemi non indifferenti a livello di utilizzo di personale nel fine settimana. Oggi l’arrivo del personale specializzato.