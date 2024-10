Campo Ciarrocchi: si parte dalla tribuna

Nuovi passi avanti per la riqualificazione del campo ‘Marcello Ciarrocchi’: è di ieri l’incontro fra l’amministrazione comunale e il vertice della Sambenedettese per capire come rimettere in sesto la tribuna e procedere, successivamente, al restyling dell’impianto. In merito alla seconda questione, peraltro, l’iter per l’affidamento diretto è destinato ad andare avanti, includendo la realizzazione del progetto ‘ridimensionato’ della Samb, che ha eliminato la nuova tribuna. La concessione, inoltre, dovrebbe essere non inferiore a 15 anni. Al rendez vous di ieri hanno partecipato il vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, i tecnici del comune, il presidente Vittorio Massi e i suoi referenti. Le parti hanno valutato i percorsi amministrativi possibili per realizzare il miglioramento in una struttura che possa rispondere pienamente alle necessità della società sportiva, con particolare attenzione per i giovanissimi iscritti della scuola calcio. Partendo dalla proposta progettuale della Samb le parti si sono accordate sulla necessità di riportare la struttura del ‘Ciarrocchi’ alla piena fruibilità e valutare i passaggi verso il potenziamento delle capacità dell’area sportiva.

È stato dunque concordato di concentrarsi sulla messa a norma della tribuna del ‘Ciarrocchi’ (ad oggi chiusa) e nella revisione del progetto affinché comprenda inizialmente solo le strutture essenziali per il funzionamento dell’impianto, e procedere nel più breve tempo possibile verso la concretizzazione di quanto messo su carta. "Siamo giunti ad un buon punto della discussione – ha commentato Massi –. Nell’incontro ci siamo impegnati a sistemare la pratica della tribuna e del progetto che abbiamo depositato per la riqualificazione del ‘Ciarrocchi’. Entro l’anno dovremmo riuscire a sbrigare la burocrazia. Nell’ambito del progetto presentato, l’idea è di procedere per step, dando priorità assoluta agli spogliatoi.