Carnevale a Montefiore: svelati i nomi dei carri allegorici

Svelati i nomi dei carri allegorici di Montefiore dell’Aso, cui si aggiungerà anche un carro allegorico di Rotella che ricorderà il ‘Porco Festival’. Nelle giornate del 2 e del 4 marzo sfileranno dalle ore 15: il Carro di Piazza con il tema ‘Tira a Campari’; Piazza Antognozzi con ‘I tennisti degli anni ’80’, Molino e Marconi propone ‘Squid game’, ‘Cleopatra’ sarà l’interprete del Carro di Via Gentile, San Giovanni ci porterà in ‘Oceania’, ‘La Bella e la Bestia’ è il tema scelto da via Trieste.

La sicurezza è affidata alla polizia locale, carabinieri, le giubbe verdi, la croce verde e Tre Esse. Il sindaco Nazzareno Ciarrocchi, nella riunione organizzativa, ha evidenziato che la manifestazione, giunta alla 41 esima edizione, debba essere un momento di festa e di allegria, ed ha invitato le famiglie ha riappropriarsi di un evento che deve essere festoso ed allegro, ma allo stesso tempo in un clima di serenità e non di incidenti che non saranno assolutamente tollerati.

Il presidente della pro loco Andrea Mignucci ha evidenziato il grande sforzo fatto quest’anno per mettere in sicurezza la manifestazione anche dal punto di vista delle strutture dei carri allegorici.