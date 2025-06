C’è la notte bianco-rosa dei bimbi

Lucilla, la ’Fatina del sole’, sarà l’ospite d’onore della 2ª ’Notte Bianco-Rosa dei Bambini’, che quest’anno andrà in scena a San Benedetto per due giorni, mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, a partire dalle 18, nel centro della città. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Apat, con la direzione artistica di Claudio Marastoni ed è patrocinata dall’amministrazione comunale sambenedettese con l’approvazione del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore alla cultura Lia Sebastiani, che ieri hanno partecipato alla presentazione (collaborano all’evento anche Wall Street English di San Benedetto, Emilcar, Adriatica Oli, Caffè Florian, Bacio dell’Onda, ristorante Ego e Jack Burger).

L’esibizione di Lucilla è prevista alle 21.30 di mercoledì 11 giugno, mentre la serata successiva sarà aperta da una band formata da quindici elementi e specializzata in baby dance: sul palco si esibiranno anche Dj, coro e ’Mamme in canto’. Ulteriori novità sono la presenza di quattro villaggi con animazione live, luci ed effetti speciali, tra cui il grande ’braccia-aperte’ con scenografia e allestimento, il castello ispirato ai cartoni animati di Walt Disney, che ricalca quello presente a Disneyland Paris, il villaggio di Roma Antica con animazione a tema, il mondo sottomarino che riporterà al film Oceania e il laboratorio artistico in cui i bambini potranno dipingere le figure ceramiche in cotto della fondazione Lene Thun, alla quale sarà devoluto l’intero ricavato delle donazioni, che si occupa di portare la ceramico terapia nei reparti di oncoematologia pediatrica, supportando, ad esempio, l’ospedale Salesi.

L’interessante contorno alla notte dei bambini sarà formato da Pompieropoli, con la sua attività di mercoledì, a cura dell’associazione nazionale Vigili del fuoco, ma anche da PicenAmbiente Kids’ Village, dove i piccoli eroi della differenziata potranno sfidarsi nei vari giochi con il Team Kaos Party. Ci saranno anche prove di sicurezza stradale e, ancora, Dottor clown, truccabimbi, scenografie, area cinofila per adozioni e informazioni contro il randagismo.

Stefania Mezzina