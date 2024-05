Como all’assalto. Roberts:: "Nulla è scontato ma i ragazzi meritano la Serie A"

È la vigilia della partita della stagione, la partita che può aggiungere altre pagine importanti, alla storia del Como. Domani sera, alle 20,30, al Sinigaglia i lariani affrontano il Cosenza, in novanta minuti, dove la vittoria garantirebbe la promozione matematica in serie A. E’ inutile dire che in città l’attesa è spasmodica, i biglietti sono finiti da tre settimane, qualche ora dopo l’apertura della prevendita, per questo evento che riporterebbe gli azzurri in serie A, dopo 22 anni.

L’arrivo della famiglia Hartono a Como, ha ribaltato il destino della società e regalato una speranza impensabile, dopo i recenti quattro anni di serie D. In caso di promozione, domani dalle 22,30, il lungolago di Como, verrà chiuso al traffico per permettere i festeggiamenti dei tifosi comaschi, che si riverseranno sulle strade. A preoccupare però è lo stato di forma della squadra, in calo fisico durante le due partite con Modena e Cittadella, anche perché giocare tre partite decisive in nove giorni non è facile. A rassicurare tutti mister Osian Roberts: "La squadra è tranquilla e motivata, ho tutti a disposizione, dopo Modena abbiamo fatto un giorno di riposo e abbiamo ripreso martedì gli allenamenti, con tutti i giocatori consapevoli dell’importanza della prossima partita. Contro il Cosenza sarà diverso da Modena, avremo tutta la carica dei nostri tifosi, che domenica non abbiamo avuto come dodicesimo uomo in campo, sappiamo che abbiamo un’occasione imperdibile e sapevamo da tempo che probabilmente ci saremmo giocati tutto nell’ultima giornata. Giocheremo sul nostro campo, che facilità il nostro gioco, a Modena il campo era secco e non bagnato, la palla faceva fatica a correre".

Il mister a Modena ha attuato un piccolo turnover, mettendo in campo all’inizio Cassandro, Baselli e Verdi, facendo riposare alcuni uomini chiave, domani Iovine dovrebbe partire al posto di Cassandro e capitan Bellemo al posto di Baselli. Cutrone entrato nella ripresa contro il Modena, pare completamente ristabilito dall’infortunio alla spalla e partirà al fianco di Gabrielloni, se si vorrà giocare con il collaudato 4-4-2. Mentre se si decide di giocare con i tre trequartisti, Verdi giocherà al posto di Gabrielloni e Cutrone rimarrà unica punta.

L’attenzione di tutti sarà però rivolta anche a quello che succederà a La Spezia, dove il Venezia è obbligato a vincere per raggiungere gli azzurri, contro una squadra che ha necessità dei tre punti per salvarsi. "Il Cosenza è una squadra ostica - conclude Roberts - non verranno a Como a fare da comparsa".