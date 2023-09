Compra un suo quadro per aiutare una famiglia in difficoltà

L’artista compra un suo quadro per destinare il "ricavato" a una famiglia di Grottammare in difficoltà economiche dopo la morte del loro congiunto. E’ un caso singolare, ma accade anche questo quando il cuore s’intenerisce. Autore dell’iniziativa Ruggero Mignini, in arte "Giuro’", titolare del rinomato ristorante "La Croisette" di San Benedetto. Per la verità l’imprenditore-artista ha cercato di tenere nascosto il gesto, ma poi la notizia è venuta fuori, così non ha potuto fare a meno di raccontare l’episodio. "Io non conosco la persona cui è andato il mio contributo, l’ho fatto tramite l’assessorato all’inclusione sociale dopo aver saputo che nel territorio vi era una donna che aveva perso improvvisamente il marito – afferma Ruggero – Questa estate il sindaco mi ha chiesto di ridare vigore al Vicolo degli Artisti, così ho organizzato una mostra con le mie opere in quel vicolo che collega piazza Fazzini a Piazza dell’Angioletto, nel cuore di Grottammare. Ho esposto le mie opere, che di solito non sono in vendita, io vivo di altro, ma ho pensato che l’iniziativa doveva avere una finalità benefica. Così, terminata la mostra, ho deciso di comprare un mio quadro e di donare alla famiglia, una donna con quattro figli rimasti orfani, il ricavato". Ovviamente top secret sulla cifra che ha consegnato ai referenti dell’Amministrazione comunale. Insomma, un artista generoso che ha cercato di trovare un escamotage per fare del bene a persone che attraversano momenti di difficoltà. Ce ne vorrebbero di più.