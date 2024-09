Concorso subito col botto. Partito il ’Città di Ascoli’:: "Cavalieri e amazzoni top"

Debutto col botto, tra mille emozioni, per la seconda edizione del concorso ippico ‘Città di Ascoli’. L’evento, organizzato dalla società ‘Bb Equestrian Ssd Arl’ e dalla Fise, in sinergia ovviamente con il Comune, ha preso il via ieri al campo Squarcia e proseguirà fino a domani con tante gare che cattureranno l’attenzione di tutti gli appassionati, molti dei quali sono giunti in città anche da altre regioni d’Italia. Ieri, in mattinata, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del concorso, alla presenza di tante autorità. A cominciare dal sindaco Marco Fioravanti, che ha fatto gli onori di casa insieme all’assessore allo sport Nico Stallone. "E’ un onore ospitare questa manifestazione sotto le cento torri – ha esordito il primo cittadino –. Ci faremo trovare pronti, perché in questo weekend arriveranno tante persone nel nostro meraviglioso territorio". Presenti anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, Simone Panichi della società sportiva organizzatrice e titolare dell’azienda main sponsor dell’evento, e i vertici della Fise. "I migliori cavalieri e le migliori amazzoni italiane gareggeranno ad Ascoli – ha proseguito Marco Di Paola, presidente della federazione italiana sport equestri –. Quindi questo concorso sta diventando, a tutti gli effetti, un punto di riferimento a livello nazionale".

Poi, dopo il taglio del nastro, sono cominciate le prime gare. A spiccare è stata la ‘Categoria C140 a fasi consecutive’, con in palio quattromila euro. A vincere è stato Enrico Frana, dell’Asd Gardesano, dalla Lombardia. L’atleta ha trionfato in sella a Crissy Mary Star. Secondo posto per il laziale Giacomo Casadei, dei Carabinieri. Poi c’è stata la ‘Categoria C135’, con un montepremi da mille euro. Il successo, in questo caso, è andato a Arnaldo Bologni, dall’Emilia Romagna, in sella a ‘Lotje Hiddink’. In lizza, nelle altre gare, anche gli ascolani Edoardo Celani e Maicol Castelli, atleti del Cento Ippico Piceno.

Oggi è in programma un’altra lunga giornata di gare. Il clou alle 16, con il ‘Gran Premio Città di Ascoli’ che prevede un montepremi pari a 26mila euro. Alle 21.30, invece, sempre al campo dei giochi, ci sarà la proiezione in anteprima del docufilm ‘Cento: Assalto al moro’, anche per celebrare il Settantennale della Quintana.

Matteo Porfiri