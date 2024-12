Convegno su intelligenza artificiale e artigianalità: focus su food e fashion

‘Intelligenza artigianale’ è il titolo del convegno organizzato dall’Amministrazione Comunale e dal Forum Italiano dell’Export in programma martedì 10 dicembre al Teatro dei Filarmonici, a partire dalle 16.

Un parterre di ospiti di livello nazionale e internazionale si confronterà sui temi del ‘food’ e del ‘fashion’, declinando il tema dell’intelligenza artificiale nel concetto dell’artigianalità. "Sarà una grande occasione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per discutere di un argomento di grandissima attualità e che tocca da vicino tutti i settori della nostra società".

Il programma della giornata, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prevede l’apertura con i saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti, dell’onorevole Naike Gruppioni (componente Commissione Esteri, vicepresidente Comitato Commercio Internazionale), di Ettore Picardi (Procuratore della Repubblica di Teramo) e di Lorenzo Zurino (presidente Forum italiano dell’export), moderati dall’avvocato Stefania Radoccia (chief legal office Ernst&Young).

A seguire i due panel: in quello dedicato al cibo si confronteranno Laura Gabrielli (presidente Magazzini Gabrielli), Giuseppe Caprotti (ex amministratore delegato Esselunga, presidente Fondazione Guido Venosta), Mario Gasbarrino (Ceo Decó Italia Supermercati), Simone Mariani (Ceo Gruppo Sabelli distribuzione) e Nicola Mastramartino (Motta Ceo Moderna Spa); in quello dedicato alla moda i protagonisti saranno il Cav. Graziano Giordani (titolare Graziano Ricami), Eduardo Teodorari Fabbri (Exor – Cnh), Carlo Palmieri (presidente Pianoforte Holding Gruppo Yamamay Carpisa), Andrea Della Valle (Gruppo Tod’s Tbc) e Marco Campomaggi (presidente Campomaggi & Caterina Lacchi Spa).