"Così sosteniamo i progetti della piccola pesca"

Un finanziamento a fondo perduto al 100% per sostenere i progetti degli operatori della piccola pesca. È questo il cuore del bando Feampa presentato ieri pomeriggio al circolo Mare Bunazz di San Benedetto del Tronto, una delle sole due tappe (l’altra era Ancona) scelte dalla Regione Marche per illustrare il provvedimento. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla pesca marittima guidato da Andrea Maria Antonini, prevede un plafond iniziale di un milione di euro per sostenere interventi di ammodernamento, riqualificazione e innovazione del comparto, con contributi fino a 30.000 euro, interamente finanziati. Un’opportunità concreta per un settore in difficoltà, colpito negli ultimi anni da problematiche ambientali e climatiche, e bisognoso di nuove prospettive economiche. A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Spazzafumo, affiancato dall’assessore al commercio Laura Camaioni, che ha accolto con favore la scelta della Regione di tenere proprio a San Benedetto uno degli appuntamenti ufficiali: "Si tratta di un’opportunità utile soprattutto per i pescatori che possono usufruire di un bando finanziabile al 100% che gli darà la possibilità di rinnovare le attrezzature".

Durante l’incontro, Antonini ha illustrato il senso dell’intervento e le sue ricadute sul territorio: "Serve a dare nuova vita ma soprattutto redditività al settore che ha avuto negli anni delle grandi difficoltà. Con questa nuova programmazione abbiamo messo in campo varie misure delle quali la marineria di San Benedetto sta già usufruendo. Questo bando ci è stato richiesto a gran voce per tutti i problemi che stanno accompagnando le attività della piccola pesca, dalla mucillagine all’innalzamento delle temperature del mare, che stanno penalizzando le attività e tutta una serie di criticità che gli operatori conoscono molto bene e che hanno creato purtroppo delle contrazioni a livello economico delle imprese. Per questo motivo ci siamo affrettati ed ora è pronto il bando che per il momento prevede un milione di euro in campo, che non sono pochi, per finanziamenti al 100% dei vari progetti fino ad un massimo di 30.000 euro". A entrare nel dettaglio tecnico del bando sono stati Daniela Tisi, dirigente regionale, e Giacomo Candi, responsabile pesca marittima della Regione. Alla presentazione hanno preso parte anche i vertici locali della Lega, con la coordinatrice Laura Gorini e il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli.

Emidio Lattanzi