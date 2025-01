Crisi idrica, Sprecacè: contro le chiusure muoversi per tempo

Mancano diversi mesi alla stagione estiva, ma il consigliere Marco Sprecacè ricorda che bisogna risolvere per tempo la questione della crisi idrica a Grottammare per evitare le chiusure notturne e i disagi. Sprecacè lo fa con una interrogazione al sindaco Alessandro Rocchi e all’assessore al ramo. Il consigliere di Grottammare c’è afferma: "Vista la disorganizzazione estiva da parte del Ciip nella gestione dell’emergenza, Ente nel quale il comune di Grottammare detiene una quota di partecipazione, chiedo di sapere se il Consorzio ha mai risposto alla nota congiunta dei Sindaci di Grottammare e Fermo dello scorso mese di settembre e, in caso affermativo, quali sono i contenuti della stessa; se intende chiedere ai vertici del Ciip spa una maggiore attenzione e una fattiva organizzazione per tempo, riguardo la gestione delle emergenze idriche con razionalizzazione dell’acqua potabile, per evitare il ripetersi di situazioni come quelle della scorsa stagione, che inficiano in maniera negativa sull’andamento gestionale della stagione estiva per le attività commerciali presenti nel territorio, nonché creano disagio per le famiglie residenti nelle zone interessate".