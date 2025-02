Daniele Mauro della Pagefha sarà premiato al Quirinale da Mattarella

C’è anche il sambenedettese Daniele Mauro tra i 31 cittadini ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito le onorificenze al merito della Repubblica Italiana, individuati tra coloro che si sono distinti nel Paese per dedizione al bene comune e impegno civile. Daniele Mauro, 51 anni, è il presidente della Cooperativa Sociale Pagefha di Ascoli Piceno, realtà impegnata da oltre 30 anni nella promozione di attività inclusive a favore delle persone più fragili. Al presidente di Pagefha è stata conferita la prestigiosa onorificenza con la seguente motivazione: "Per la tenacia e la costanza con cui persegue la finalità della cura dei soggetti più fragili della società. Attraverso diverse iniziative, quali la costruzione e la cura dell’Orto di Paolo, ideate dalla Cooperativa Sociale Pagefha di cui è presidente, mira alla promozione e allo sviluppo della persona in ogni fase della vita".

L’Orto di Paolo, gestito dalla cooperativa, è un centro diurno socio-educativo e riabilitativo che si trova nella zona di Marino del Tronto. Nato grazie alla donazione di un terreno da parte della famiglia Scardecchia, parenti di Paolo, uno degli ospiti della struttura, il centro offre a giovani con disturbo autistico la possibilità di intraprendere percorsi esperienziali di inserimento socio-lavorativo, attraverso mansioni specifiche in un contesto rurale. Il progetto si ispira al modello della "farm community", favorendo l’autonomia personale e l’integrazione sociale con attività agricole e collaborazioni con aziende del territorio piceno e fermano.

"Mi ha contattato una funzionaria del Quirinale - afferma Mauro che è ancora sorpreso da questa bella notizia -. Non me l’aspettavo. Tutto è nato dall’invito che abbiamo inviato al presidente Mattarella in occasione del decennale dell’Orto di Paolo. Lui non poté essere presente ma dal Quirinale iniziarono ad informarsi sulla nostra realtà". Il presidente di Pagefha ha sottolineato che il merito di questo riconoscimento va a tutta la cooperativa. "Siamo in tanti a lavorare ogni giorno per migliorare la vita delle persone con disabilità: la direzione e i 270 educatori che si occupano di assistenza educativa domiciliare e supportano le persone fragili a 360 gradi. L’onorificenza non è un risultato individuale, ma il frutto dell’impegno collettivo di un gruppo che crede profondamente nei valori dell’inclusione e della solidarietà".

La cerimonia di consegna delle onorificenze si terrà al Quirinale il 26 febbraio.

Emidio Lattanzi