Degustazioni sulla torre Gualtieri. Oggi l’ultima data disponibile

Cornice incantevole, quale la Torre dei Gualtieri, nel centro storico di San Benedetto del Tronto, oggi dalle ore 19.30, per l’ ultima tappa del ciclo di appuntamenti del ciclo del bando regionale ’Dalla Vigna alla Tavola’ ’UnMarediMarche’ per scoprire i vini e le birre delle Marche dalla Costa ai Borghi. E’ prevista la visita gratuita, su prenotazione al Torrione, in collaborazione con Amici del Paese Alto. Alle ore 20.15 la sassofonista Sheyli Sax delizierà i presenti con una esibizione al tramonto. Barbara Zambuchini responsabile del progetto: "La nostra primaria volontà è stata quella di unire i prodotti freschi del nostro mare Adriatico con i prodotti tipici marchigiani, un viaggio tra i sapori di alta qualità e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche, servite e raccontante da storici, chef, sommelier, e produttori: dai vini Docg, Doc e Igt delle Marche alle birre artigianali, unite in una degustazione a menù tipico marchigiano". Alle ore 20.30 il gruppo si sposterà presso ’il Torrione Old Times Pub’, per una degustazione a base di pesce fresco locale, in abbinamento a birre artigianali delle aziende ’Birrificio Mc77’, ’Birrificio Babylon’ e ’Birrificio Mukkeller’ che saranno presentate dal Sommelier Luca Di Saverio Ubt (Unionbirrai beer taster) che accompagneranno le eccellenze gastronomiche regionali, all’insegna della tradizione e della qualità. Ieri sera è stato sempre un vecchio incasato, quello di Grottammare alta, al tramonto, a fare da cornice alla musica del violinista e compositore marchigiano Valentino Alessandrini, conclusa con, una degustazione dal titolo ’Navigando a vista’.

Stefania Mezzina