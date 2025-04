Drink venduti a minorenni, multato locale in centro ad Ascoli

In un altro locale del centro è stata verificata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità. Per questo ultimo verrà disposta la diffida amministrativa. Diversa sorte per uno storico circolo privato ascolano nei confronti del quale, oltre alla mancanza dei requisiti di sorvegliabilità è stata accertata la somministrazione di bevande a non soci.

Scattano di conseguenza i provvedimenti interdittivi all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e contestuale sanzione pari a euro 5.000. Sul fronte dell’incolumità pubblica, sono 6 in totale i provvedimenti sanzionatori a carico di pubblici esercizi che non rispettano le ordinanze sindacali in materia di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica in occasione di pubbliche manifestazioni. Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, gli agenti della caserma Dionisi hanno dovuto far fronte anche un episodio di oltraggio corporativo nell’ambito del quale un cittadino è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente perché, mediante comunicazione a mezzo social network, offendeva l’onore ed il prestigio di un Corpo Amministrativo. Sono stati monitorati, infine, luoghi di aggregazione giovanile.

Nella serata del 16 aprile, a seguito di un battibecco per futili motivi, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana sono riusciti, tra il fuggi fuggi generale, a scongiurare che l’appuntamento fissato in una via appartata del centro storico tra due nutriti gruppi di adolescenti degenerasse in rissa. I controlli proseguiranno serrati, specie in occasione delle prossime festività, al fine di garantire la civile convivenza all’interno della comunità ascolana.