È Natale in piazza Arringo

Aprirà stamattina, alle 10, il Villaggio di Natale in piazza Arringo. Alle 18.30, poi, seguirà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. Come sempre il villaggio vede la presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio, delle casette in legno, tra cui quella di Babbo Natale, e di un grande albero di Natale. Le casette, assegnate a 20 espositori, sono ricche di addobbi natalizi e al loro interno sarà possibile trovare artigianato artistico, prodotti tipici, oggettistica, idee regalo. Non mancheranno, inoltre, nell’arco della permanenza del villaggio (fino al 7 gennaio), per la gioia dei più piccoli Babbo Natale in carne e ossa, spettacoli teatrali e cantastorie, mentre per i più grandi musica e eventi sulla pista di ghiaccio. Il Villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 20, mentre la pista di ghiaccio, dalle 10 fino a tardi. Domenica 17 dicembre l’appuntamento sarà invece con la tradizionale fiera di Natale. Quest’anno il Comune ha assegnato 209 posteggi, di cui 186 non alimentari che andranno ad occupare gran parte del centro storico, e 23 tra alimentari e misti che saranno invece dislocati nella zona di piazza Roma e di Largo Crivelli. Al chiostro di San Francesco saranno collocati gli hobbisti, gli artigiani e i produttori agricoli.

l. c.