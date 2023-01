Esponente Pci e professore: addio a Troli

All’età di 74 anni, dopo una lunga malattia, è morto il professor Giorgio Troli. Era stato un autorevole dirigente del Pci sambenedettese, fu segretario comunale e consigliere comunale per due legislature, nel 1983 e nel 1987, con i sindaci Natale Cappella, Piero Ripani e poi Alberto Cameli, fino al giorno in cui arrivò il commissario. Per molti anni era stato docente di italiano alle medie e anche dei corsi delle 150 ore che si tenevano in Ascoli. Come ricorda il suo amico e giornalista Franco Di Felice, Giorgio era stato anche autore di articoli per la pagina regionale dell’Unità ed organizzatore di concerti, da Gianna Nannini, in un capannone agricolo di zona Ponterotto a Julio Iglesias al vecchio stadio Del Duca. "Su incarico del Partito ci caricammo sulle spalle anche i destini di Radio 102 Popolare – ricorda Di Felice – la vecchia e gloriosa radio del Movimento". "Giorgio – scrive il figlio Davide nel ricordo che fa di suo padre – nella vita pubblica ha dimostrato di essere un uomo libero, cogliendo il suo tratto caratteristico". Giorgio Troli ha lasciato anche la moglie Rossella, la nuora Gessica e il nipote Giorgio Francesco. I funerali domani alle 10 nella Chiesa dei Padri Sacramentini.