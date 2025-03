Ex caserma, affidamento temporaneo

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento temporaneo a privati di spazi all’interno dell’ ’Ex Caserma Umberto I’ di Ascoli, con l’obiettivo di rigenerare e valorizzare l’edificio attraverso eventi, attività culturali e manifestazioni, in attesa della sua futura destinazione a housing universitario e altre funzioni pubbliche.

La Ex Caserma Umberto I è un complesso di grande valore storico e identitario: su quest’area sorgeva il convento di Santa Maria delle Vergini che in seguito alla soppressione degli ordini religiosi avvenuta nel 1861, fu demolito e la superficie destinata a distretto Militare.

Gli spazi del compendio, che saranno disponibili a partire dal mese di giugno, sono stati suddivisi all’interno del bando in due ambienti, A e B, sui quali bisognerà presentare un’unica offerta di temporary use. L’Ambiente A, corrisponde a un giardino di circa 3.600 mq, comprensivo di un ex garage e un magazzino. L’Ambiente B, è costituito da stanze di pregio storico-artistico di circa 200 mq di superficie che ospiteranno il ’City Plan Center’, un luogo aperto a cittadini e stakeholder dedicato all’informazione, alla promozione e alla comunicazione delle attività inerenti il Piano Città.

Questo spazio sarà suddiviso in un’area informativa dove verranno illustrati i progetti e le iniziative programmate e in un’area polifunzionale, disponibile per eventi, conferenze e mostre. Il bando prevede una concessione temporanea con un canone annuo a base d’asta di 249,00 euro e una durata tra 12 e 48 mesi. I partecipanti dovranno presentare un’offerta economico-temporale e una proposta tecnica che includa un progetto d’uso con finalità socio-culturali. Le offerte dovranno essere presentate entro l’11 aprile.