Gabrielli tra le top aziende

Magazzini Gabrielli, per il quarto anno consecutivo, è tra le vincitrici del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy giunto alla sua sesta edizione. Promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis - Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria, "il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato – commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta) – ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa". "Il quarto riconoscimento consecutivo da parte di Deloitte Private – ha commentato Luciano Gabrielli, presidente della Magazzini Gabrielli SpA – è un attestato significativo del nostro impegno anche in termini di responsabilità sociale, al primo posto di ogni nostra scelta strategica".