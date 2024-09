Gas in un capannone, allarme e proteste

Un forte odore acre invade le vie, i cittadini si allarmano e chiedono aiuto. Momenti di apprensione ieri, in via Matteotti a Villa Sant’Antonio di Castel di Lama, dove è stato chiesto l’intervento della polizia municipale. I residenti lamentavano la presenza di un forte odore acre, che tra l’altro creava problemi alla gola, preoccupati per la loro salute e quella dei loro figli hanno chiesto aiuto. La polizia municipale ha subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’Arpam. Intorno alle 14 sul luogo è arrivata una squadra dei pompieri che ha fatto irruzione nel capannone per controllare quanto stava accadendo. Intanto ai residenti è stato chiesto di chiudere le finestre in maniera precauzionale. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di una sostanza urticante, ma non tossica. Gli addetti dell’Arpam hanno effettuato tutte le rilevazioni necessarie e nei prossimi giorni si saprà con esattezza di cosa si è trattato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.

I vigili del fuoco per entrare nel capannone hanno indossato la tuta gialla e la maschera, sono riusciti a penetrare all’interno ed hanno bonificato l’ambiente, hanno provveduto anche a sigillare le finestre per evitare che l’odore potesse continuare a propagarsi nell’ambiente circostante ed hanno interdetto il capannone. Le operazioni di bonifica hanno richiesto diverse ore e sono terminate intorno alle 16.30. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che le sostanze non siano tossiche, ma saranno le analisi dell’Arpam a fugare ogni dubbio. Indignazione da parte dei cittadini che sottolineano che da lunedì si sentiva questo forte odore. "Abbiamo chiesto aiuto alle forze dell’ordine e questa mattina per fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco e l’Arpam. Vogliamo capire cosa è successo, qual è l’origine di questo terribile odore. Abbiamo bambini piccoli e naturalmente questa situazione ci ha preoccupato moltissimo". Il forte odore si è propagato nelle vie vicine e quindi ha messo in allarme i cittadini. Intanto sembra che si sia proceduto anche ad un verbale nel quale sono state evidenziate tutte le operazione di bonifica e di smaltimento delle sostanze presenti nel capannone. Intorno alle 17 la situazione sembrava tornata alla normalità, i cittadini intanto si augurano che una situazione di questo tipo non si ripeta mai più.

Maria Grazia Lappa