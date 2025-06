Girone F di Serie D: Atletico Ascoli e Teramo in attesa degli ultimi verdetti playoff

Ultimi spareggi nel campionato di Eccellenza per definire il quadro completo di quello che sarà il prossimo Girone F di Serie D. L’Atletico Ascoli del Patron Graziano Giordani, segue con molta attenzione l’evolversi delle varie gare playoff anche in considerazione che il Girone F appare già molto competitivo e sarà come sempre il più agguerrito. Anche il Teramo vincitore degli spareggi playoff è in attesa dei verdetti in Serie C e spera ancora in un ripescaggio al momento quasi impossibile. I biancorossi sono noni nella classifica tra le undici vincitrici dei playoff e dovrebbe accadere una vera catastrofe per farli salire di categoria. In prima posizione per i ripescaggi c’è il Ravenna che vincendo i playoff ha superato la Reggina, poi più indietro la Nocerina, la Novaromentin Novara, il Treviso e il Gelbison Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno. Diciamo quindi che il Teramo quasi sicuramente rimarrà nel Girone F di Serie D e assieme a Chieti e L’Aquila saranno le grandi favorite per la vittoria del campionato. Tra le marchigiane oltre all’Atletico Ascoli, ci saranno Ancona, Castelfidardo, Fossombrone, Recanatese, Vigor Senigallia e la neopromossa Maceratese. Presenti anche le abruzzesi oltre alle già citate L’Aquila, Chieti e Teramo, ci saranno anche Avezzano, Notaresco e la neopromossa Giulianova. Con loro le due molisane Termoli e la new entry Vastogirardi. A queste potrebbero aggiungersi due romagnole come il San Marino e il neopromosso Tropical Coriano Rimini, mentre l’ultima squadra delle 18 previste quest’anno dovrebbe essere il Castelnuovo Vomano, formazione teramana attualmente impegnata nella finale playoff contro i romani del Montespaccato. Altrimenti potrebbe toccare nuovamente al Sora al momento più probabilmente inserito nel Girone G. Si deciderà tutto nelle ultime due gare con il Montespaccato che domenica alle 16 riceverà il Castelnuovo Vomano e con gli abruzzesi che poi disputeranno in casa la sfida di ritorno.

Valerio Rosa