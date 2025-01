Il cronoprogramma per via Dandolo e via Volta

I lavori in via Dandolo dovrebbero essere completati entro un paio di mesi, mentre l’intervento in via Volta prima dell’estate. È questo il cronoprogramma per i lavori che sta portando avanti la Ciip in due punti della città in cui i cittadini hanno più volte manifestato le proprie esigenze. Da una parte c’è la zona nord, dove è stato realizzato un impianto di sollevamento, e dove i residenti locali avevano chiesto lo spostamento delle cabine dalla strada. Queste, entro marzo, dovrebbero essere riposizionate in piazza del Pescatore e il sistema, in questo modo, potrà entrare in funzione. Nel quartiere Marina di Sotto, invece, la separazione di acque nere e bianche è stata portata a termine, ma dato che ora si deve procedere alla riasfaltatura della strada, si attenderà che venga smontata una gru impegnata in un cantiere, per evitare difformità nell’intervento. D’altronde la società partecipata, alcuni giorni fa, ha relazione in commissione il bilancio di previsione 2025: un previsionale in cui le tariffe non vengono aumentate, ma che ha suscitato perplessità da parte della minoranza consiliare. "È chiaro che ingenti investimenti dovranno inevitabilmente essere indirizzati verso la ricerca di nuove fonti di captazione – ha detto Andrea Traini – Non so se gli sforzi che si stanno facendo possono essere ulteriormente implementati, ma mi sembra che ad oggi l’unico punto nuovo sia il lago di Gerosa. L’unica buona notizia emersa in commissione è che la situazione di stallo che si era creata con l’ente Parco dei Sibillini forse si sbloccherà, e quindi magari a febbraio potremmo avere una buona notizia". "Occorre far pesare con grande energia il nostro ruolo all’interno della Ciip in modo tale da ottenere ciò di cui realmente si ha bisogno – ha aggiunto Paolo Canducci – Le tariffe non sono state aumentate per il quadriennio, ma nella relazione al bilancio sta scritto che dopo un biennio si dovrà fare una verifica". Nel previsionale, la Ciip ha specificato che per San Benedetto sono previsti 3.375.507 euro di investimenti per 42 interventi. Quello più oneroso è il secondo stralcio di manutenzione straordinaria previsto per l’impianto di depurazione (989.548 euro), seguito dalla realizzazione del serbatoio e delle condotte distributrici in Contrada Monte Renzo (400mila), il rifacimento del sistema dei trattamenti finali all’impianto di depurazione (233mila), la sostituzione della condotta distributrice in via Volta (100mila) e della condotta idrica in via Di Vittorio e via del Lavoro (100mila). Infine, il potenziamento della rete fognaria in via San Pio X (63.039).

Giuseppe Di Marco