Il futuro della città in tre mosse: "Piazza Arringo, curva Sud e il riscatto dei parcheggi"

La rigenerazione dell’area ex Carbon, il rifacimento della pavimentazione a piazza Arringo, la riacquisizione dei parcheggi dalla Saba, la costruzione della nuova curva Sud allo stadio Del Duca. Ma anche la creazione di nuove strutture ricettive e il completamento degli interventi legati alla ricostruzione post terremoto. Sono tante le sfide che il Comune di Ascoli sarà chiamato ad affrontare nel corso del 2025 appena iniziato. Ne è consapevole il sindaco Marco Fioravanti, che da sette mesi ha avviato il suo secondo mandato dopo le elezioni del giugno scorso.

Per fare il punto sui progetti che coinvolgeranno la giunta nel nuovo anno, lo stesso primo cittadino ieri ha convocato la stampa all’Arengo, nella sala De Carolis e Ferri, inaugurando la formula del ‘Question Time’, sull’esempio del tradizionale ‘botta e risposta’ che solitamente avviene tra Governo e Parlamento. Qui, in misura ovviamente minore, Fioravanti si è prestato alle domande dei giornalisti, annunciando che ogni due mesi riproporrà l’incontro. "E’ fondamentale aggiornare la popolazione sulle varie iniziative che stiamo portando avanti – ha spiegato il sindaco –. Arriviamo da un 2024 che è stato molto positivo per la città, anche perchè si è registrato un aumento dei residenti. E’ vero che il saldo tra nascite e morti è ancora in negativo, purtroppo, ma ritengo importante il fatto che tante persone abbiano deciso di venire ad abitare sul nostro territorio. Credo che questo rappresenti il primo passo nella lotta allo spopolamento delle aree interne".

Pertanto, nel corso del 2025 l’amministrazione comunale cercherà di realizzare nuove abitazioni, ideando anche degli incentivi che spingano sempre di più le giovani coppie a fissare la propria residenza sotto le cento torri. Nei prossimi dodici mesi, poi, l’amministrazione avvierà numerosi cantieri. Due i principali: la riqualificazione di piazza Arringo e la costruzione della nuova curva Sud. Questo, però, sarà anche l’anno in cui l’Arengo riscatterà i parcheggi dalla Saba. "Sono arrivate varie proposte e a breve avvieremo tutte le procedure necessarie a creare una società pubblico-privata che possa occuparsi della gestione della sosta – ha confermato Fioravanti –. Poi procederemo con un piano di sviluppo che preveda anche la realizzazione di nuovi posteggi a pagamento, a cominciare dal multipiano che sorgerà all’ex Sime".

Il 27 marzo, invece, si concluderà il primo step relativo alla rigenerazione dell’ex Carbon, con l’inaugurazione dei primi otto ettari che sono stati bonificati. Sarà presente anche il generale Giuseppe Vadalà, in quanto commissario. L’area in questione racchiude anche la vasca di prima pioggia. Insomma, nemmeno il tempo di brindare al nuovo anno e di riporre gli addobbi natalizi che per la città è tempo di sfide. Che Fioravanti e la sua giunta faranno di tutto per vincere.

