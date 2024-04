Il papà ucciso in carcere, il Comune si mobilita

Il comune di Castel di Lama scende in campo per aiutare Gianluigi Mestichelli, il figlio di Achille morto in carcere. L’uomo morì il 18 febbraio del 2015 a seguito di gravissime lesioni riportate in una lite avuta con un tunisino qualche giorno prima, il 13 febbraio, in una cella del carcere di Ascoli dove era detenuto. Per la sua morte è stato condannato con sentenza definitiva a 10 anni Mohamed Ben Alì, tunisino di 30 anni colpevole dell’omicidio preterintenzionale. "Venerdì 3 maggio – annuncia il sindaco Mauro Bochicchio –, su iniziativa dell’intero consiglio comunale, nel circolo ‘La Contrada’ si terrà una cena di solidarietà per supportare il nostro concittadino Gianluigi Mestichelli". Un tema già discusso in consiglio e che ha visto il benestare di tutti infatti la proposta fu votata all’unanimità. "Gianluigi – prosegue il sindaco – è impegnato in una complessa causa di appello per avere giustizia riguardo l’omicidio del padre avvenuto nel carcere di Marino del Tronto. Purtroppo la sua precaria situazione economica e l’esito negativo del primo grado di giudizio attualmente lo condannerebbero a perdere l’unico bene che gli è rimasto: la casa. Da qui la necessità di sostenere il secondo grado di giudizio per cercare di ribaltare l’esito del primo grado. Il consiglio comunale, coinvolto in questo caso davvero particolare, all’unanimità ha deciso di dare supporto a Gianluigi ed oltre a coinvolgere l’Unione dei Comuni si è impegnato nell’organizzazione di una raccolta fondi a sostegno delle spese di giudizio. Questo è il momento di fare squadra. Un piccolo contributo da parte di tutti rappresenta un grande aiuto a Gianluigi. Vi aspettiamo quindi numerosi venerdì sera per passare una piacevole serata assieme ed al contempo aiutare questo nostro concittadino. Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco – va naturalmente al circolo ‘La Contrada’ per aver messo a disposizione la struttura ed la forza lavoro per la buona riuscita dell’iniziativa".

Il prezzo della cena è di 20 euro per adulti, 10 per i bambini, per prenotazioni è possibile chiamare il 347-1089764 oppure 346-9757521. Durante la serata verranno raccolte firme in calce per sottoscrivere una lettera da indirizzare al Presidente della Repubblica.

Maria Grazia Lappa