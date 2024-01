Il report della Stradale. Ebbrezza e smartphone. In un anno raddoppiano le multe della polizia

I piceni, popolo di piloti di auto annebbiati dall’alcol e distratti dagli smartphone. Preoccupano i dati dell’attività del 2023 della Polizia stradale di Ascoli e del distaccamento di San Benedetto che hanno impiegato 2.102 pattuglie, controllato 9.335 persone (28% in più) e contestato 10.679 infrazioni (il 46% in più rispetto al 2022). Sono aumentate del 57% le multe per eccesso di velocità, ne sono state contestate 5.313, col ritiro di 159 patenti di guida e 212 carte di circolazione: decurtati 10.481 punti patente.

Sono stati 133 i conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (72% in più rispetto al 2022), 21 denunciati per guida sotto l’effetto di droghe e confiscati 192 veicoli; 197 sono le sanzioni contestate per mancanza della copertura assicurativa, 403 per il mancato uso dele cinture di sicurezza (+51% rispetto al 2022), 216 quelle per uso del cellulare alla guida (+64%).

La polizia stradale ha effettuato 1.012 soccorsi ad automobilisti in difficoltà, rilevato 282 incidenti (+6%), tre dei quali mortali.

Si registra però in media una diminuzione nella gravità degli stessi, dato che il numero di feriti nel 2023 è sceso dai 212 del 2022 ai 144 (-32%) del 2023.

In generale il dato aggregato – ancora non consolidato – tra tutte le forze dell’ordine, analizzato nell’ambito dell’osservatorio per la sicurezza stradale coordinato dalla Prefettura, attesta una generale diminuzione rispetto al 2022 nel numero complessivo di incidenti, ma un considerevole aumento nell’incidenza degli incidenti mortali, concentrati per la maggior parte nel tratto di competenza della autostrada A14.

Particolarmente efficace è stata l’attività di polizia giudiziaria assicurata dalla polizia stradale che nel corso dell’anno appena terminato ha denunciato 86 persone.

Per quanto riguarda invece gli esercizi pubblici controllati, i numeri parlano di decine di operazioni da parte della polizia ascolan. Sono stati 53 tra autofficine, auto-rivendite, autoscuole, carrozzerie, agenzie di pratiche automobilistiche, autodemolizioni ed altri esercizi.

Importante in questo quadro anche l’attività di prevenzione. Con questa finalità sono stati organizzati progetti di sensibilizzazione. Non sono neppure mancati eventi, sia ad Ascoli che a San Benedetto, che hanno visto la partecipazione di mezzi quali la "mitica" Lamborghini della Stradale, il camper ed il pullman azzurro.

Complessivamente sono stati oltre trecento i ragazzi che la polizia ha incontrato in occasione dei numerosi interventi di educazione stradale organizzati presso gli istituti scolastici di tutta la provincia, facendoli partecipare ad attività formative sempre nuove e coinvolgenti improntate al concetto di sicurezza.

Peppe Ercoli