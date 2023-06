In centro la Camminata dei musei

Oggi, dalle 16, la Camminata dei Musei. Una visita guidata gratuita al centro storico del borgo, al museo comunale arti e mestieri della civiltà contadina ‘Giacomo Speca’ e al percorso delle chiese scomparse di Castorano. Il ritrovo e la partenza sono in Piazza Umberto. Il progetto ‘Ti racconto un viaggio di comunità nel Piceno’ è finanziato dalla Regione con risorse statali. L’Evento è stato organizzato in collaborazione con l’ U.S. Acli di Ascoli Piceno. Per Informazioni e Prenotazioni: 3939365509; [email protected] Ad Offida martedì alle 18, con partenza da piazza del Popolo con guida turistica "Offida – I personaggi di ieri e oggi". L’iniziativa è organizzata da U.S. Partecipazione gratuita ma prenotazioni entro il 26 giugno, con un messaggio al numero 3939365509.