"Inaccettabile in un luogo così"

Giovanni Palestini, operatore del mercato ittico e commerciante di pesce, denuncia lo stato indecoroso del muro del molo Nord del porto di San Benedetto del Tronto. "È inaccettabile che un luogo di lavoro così attivo, dove si opera giorno e notte, sia lasciato in queste condizioni". Palestini sottolinea come sia folta la platea di persone che quotidianamente operano nell’area: "Qui lavorano tanti uomini e donne, e vedere un muro degradato in un punto nevralgico del nostro porto è incomprensibile". Il commerciante sottolinea l’importanza di preservare il decoro di un’area strategica per l’economia locale e il turismo, chiedendo interventi urgenti per valorizzare il porto e restituire dignità ai lavoratori.