Ascoli, 25 agosto 2018 - Resta ancora fortemente critica la viabilità lungo l’A14, per la chiusura della galleria ‘Castello’ (tra Pedaso e Grottammare in direzione sud) a causa di un incidente stradale che l’ha resa temporaneamente inidonea.

Da oggi fino a domani resterà chiuso il tratto tra Porto San Giorgio/Fermo e Grottammare in direzione sud, con uscita obbligatoria al casello di Porto San Giorgio.

Iera sera, è stato appositamente convocato in Prefettura, il Comitato Operativo per la Viabilità nel corso del quale sono state concordate con le amministrazioni locali e con le forze dell’ordine, tutte le azioni dirette ad alleviare il più possibile i disagi degli utenti lungo la costa fermana, in entrambe le direzioni, visto che code continue si stanno registrando fin da ieri anche in direzione nord, per il rientro dalle vacanze.

Sono stati garantiti servizi diretti per mantenere la sicurezza pubblica da parte dei Corpi di Polizia dello Stato e lo stesso si sono impegnati a fare i sindaci. Gli operatori del 118 hanno garantito un rafforzamento del sistema di emergenza, organizzando una postazione medicalizzata aggiuntiva a Porto San Giorgio. La Protezione Civile regionale ha aperto la Soi (struttura operativa integrat) a Fermo, dalle 7 di stamattina, che resterà attiva fino alla cessazione dell’emergenza. Società Autostrade provvederà a dare una adeguata e puntuale informazione tramite gli organi di informazione. La Polizia Stradale ha già intensificato i servizi di vigilanza stradale sia lungo l’A14 sia sulla viabilità ordinaria. Resta l’invito del Comitato alla cittadinanza, a non mettersi in viaggio, se non assolutamente necessario.

Questi gli itinerari consigliati per il fine settimana:

Chi percorre la A14 da Bologna verso l’Abruzzo e la Puglia può uscire a Cesena per utilizzare l’E45 Orte- Ravenna, entrare in A1 ad Orte, percorrerla fino all’interconnessione con l’A24 ed utilizzare l’A24 verso Teramo per le destinazioni abruzzesi e del sud marchigiano, oppure l’A25 verso Pescara per proseguire verso la Puglia.

Chi percorre la A1 diretto verso l’Abruzzo e la Puglia, può proseguire oltre Bologna fino a raggiungere a Roma l’interconnessione con la A24 e proseguire sulla stessa fino a Teramo ovvero utilizzare la A25 verso la Puglia.

Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall’Abruzzo ed è diretto in Emilia-Romagna o verso destinazioni più a nord può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all’interconnessione con la A1 a Roma e proseguire verso nord.

Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall’Abruzzo ed è diretto nelle Marche – a nord del tratto chiuso - può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all’interconnessione con la A1 a Roma, uscire ad Orte, percorrere la E45 verso Cesena.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web: www.cciss.it e mobile.cciss.it applicazione iCCISS per iPHONE; il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.