Grottammare (Ascoli), 30 agosto 2018 – Venerdì mattina verrà aperto alla circolazione il mini tunnel creato all’interno della galleria 'Castello' a Grottammare, sulla A14, seriamente danneggiata dall’incendio di un camion il 3 agosto. La conferma è arrivata questa mattina durante un incontro in prefettura. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della galleria e sulle ulteriori problematiche e misure da adottare in previsione del prossimo fine settimana, allo scopo di attenuare i disagi agli automobilisti e alla popolazione dei comuni costieri.

La società Autostrade ha quindi reso nota la data della riapertura, solo al traffico leggero, della circolazione autostradale in direzione sud. A tal proposito è in corso l’emanazione di una specifica ordinanza da parte della società, volta proprio a disciplinare il traffico per i prossimi giorni.





Il prefetto, Rita Stentella, in vista del presumibile incremento della circolazione anche sulla viabilità ordinaria, al fine di contenere i disagi, ha sensibilizzato i sindaci presenti, unitamente alle polizie locali, sulla necessità di continuare a prestare la massima collaborazione, con la polizia stradale e con le altre forze dell’ordine, ringraziando tutti, compresi i vigili del fuoco e la protezione civile, per il proficuo e sinergico apporto fornito fin dai primi momenti dell’emergenza.



All’incontro erano presenti il sindaco di San Benedetto, Piunti, il vicesindaco di Grottammare, Rocchi, il primo cittadino di Cupra Marittima, D’Annibali, il consigliere Tonelli e l’ingegnere della Provincia Curti, nonché il dirigente del compartimento Marche della polizia stradale, Biagioli, il vicequestore di Ascoli, Costa, il comandante provinciale dei carabineri, Niglio, il comandante della sezione polizia stradale, Carletti, l’ingegner Fazzini del Comando provinciale vigili del fuoco e il rappresentante dell’Anas, D’Angelo.