Incidente in A14 ad Ascoli, camion a fuoco in galleria: morto un passeggero di un pullman. Autostrada chiusa

09:52

Traffico bloccato con 8 chilometri di coda

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 chilometri di coda. Chi è in viaggio in direzione Bari deve uscire a Fermo e può rientrare a Grottammare dopo aver percorso la SS16Adriatica. Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Porto Sant'Elpidio. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.