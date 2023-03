Incidente sugli sci per un bimbo di nove anni. Finisce contro un cumulo di ghiaccio

Ascoli Piceno, 6 marzo 2023 – E’ stata una domenica impegnativa per i sanitari del 118 dell’Ast di Ascoli che sono dovuti intervenire per soccorsi che hanno riguardato più persone, con codici di media gravità, ma che non pongono nessuna delle persone coinvolte in pericolo di vita. E questa è la notizia assolutamente più importante, tenuto conto che per tutti i casi c’è stata forte apprensione. La giornata è stata caratterizzata innanzitutto da due interventi a monte Piselli dove grazie alla splendida giornata di sole in tanti si sono riversati per sciare sulle piste innevate e assolate, ma anche semplicemente per passeggiare e respirare aria fresca e pulita. I sanitari sono dovuti intervenire per soccorrere un bambino di nove anni originario di Terni che, in vacanza con la sua famiglia nel Piceno, stava sciando a Monte Piselli. Il piccolo, mentre scivolava sul manto bianco, è finito contro un cumulo di neve ghiacciata.

Un impatto piuttosto violento che ha destato subito preoccupazione per i familiari che lo hanno visto dolorante a terra. Sul posto sono immediatamente giunti gli specialisti del soccorso piste del ’Corpo nazionale pattugliatori neve’ che hanno prestato assistenza al ragazzino che riferiva di dolori al bacino. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove sono state prestate tutte le cure del caso. Gli esami hanno scongiurato conseguenze gravi. Ma il personale del 118 è stato incalzato da un’altra emergenza verificatasi sempre ieri mattina a Monte Piselli.

Un uomo di 49 anni ascolano è salito in montagna per godersi la giornata ma, appena giunto in quota, ha avvertito un malore importante. Un malessere di natura cardiaca che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata a Colle San Giacomo all’altezza delle Tre Caciare e dopo, aver preso a bordo il paziente, lo ha trasferito all’ospedale Mazzoni. Qui è stato preso in cura dagli specialisti di cardiologia, le sue condizioni nel tempo si sono dimostrate meno gravi del temuto, grazie anche alla tempestività dei soccorsi.