Incontro sulla rete per l’infarto acuto

Si parlerà della rete dell’infarto miocardico acuto nelle Marche questa mattina, all’Hotel Royal di Lido di Fermo, nel corso di un convegno che servirà a presentare la nuova rete per l’infarto acuto costruita, per la prima volta, con un protocollo unificato in una vasta area geografica regionale corrispondente alle tre provincie di Ascoli, Fermo e Macerata. La nuova rete deriva da un lavoro congiunto e condiviso del Dipartimento funzionale cardiologico interaziendale regionale, diretto da Vito Maurizio Parato, primario dell’unità di cardiologia di San Benedetto del Tronto, insieme ai tre Dipartimenti di emergenza delle Ast di Ascoli, Fermo e Macerata.