Incubo in autostrada. Schianto e code chilometriche anche per colpa dei curiosi. Traffico in tilt sulla Statale

Ascoli, 20 agosto 2023 – E’ bastato lo scontro fra due vetture, neanche particolarmente severo, per creare una mattina da incubo per i viaggiatori sull’autostrada A 14, diretti verso sud, ma con pesanti ripercussioni anche sulla statale Adriatica tra San Benedetto e Porto d’Ascoli. Nel sinistro ci sono stati due feriti lievi che sono stati trasportati all’ospedale di San Benedetto in codice verde dal personale sanitario della Potes – 118 del locale ospedale: si tratta di F. S. uomo di 46 anni e di L. D: di 48 anni, donna, mentre sono rimaste illese le figlie della coppia che si stava dirigendo nel sud della Penisola per trascorrere le vacanze a bordo della loro Subaru. Illesi anche gli occupanti della Nissan, dove viaggiavano un ragazzo e una ragazza, che hanno rifiutato le cure. L’incidente è accaduto intorno alle 9,30 sulla corsia sud, poco prima del casello di San Benedetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto per mettere in sicurezza i veicoli: la Subaru aveva un’alimentazione ibrida, mentre la Nissan era alimentata a gas Metano. Per i rilievi di legge e per coordinare la viabilità sono intervenute le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio e il personale della Direzione settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Va precisato che l’incidente non ha nulla a che vedere con i lavori, infatti Società Autostrade per il periodo estivo ha sospeso tutti i cantieri. Il traffico è rimasto completamente bloccato e in poco tempo, trattandosi di un giorno prefestivo con tante partenze per le ferie, si sono formati molti chilometri di coda, cinque appena dopo l’accaduto, poi la polizia ha disposto l’uscita dal casello di Grottammare, con rientro in quello di San Benedetto.

Code di oltre 4 chilometri anche in direzione nord per i rallentamenti causati dai curiosi. Come sempre quando accadono incidenti nel tratto delle gallerie, tra Grottammare e San Benedetto, il traffico si riversa sulla statale Adriatica e la viabilità è andata in tilt. Attraversare il centro abitato di San Benedetto e quello di Porto d’Ascoli, con numerosi semafori in funzione e con la carreggiata piuttosto stretta, rappresenta un problema, sia per chi è in viaggio ed è stato costretto ad abbandonare l’Autostrada e sia per i residenti. C’è stato anche chi, perdendo le staffe, ha chiamato la polizia locale per scaricare la sua rabbia. La situazione si è normalizzata verso mezzogiorno e mezzo.