La Samb a Fossombrone: "Dobbiamo restare primi"

Dopo la sosta per il torneo di Viareggio, riparte il campionato. La Samb, che ha riagganciato il Campobasso in vetta, sarà di scena a Fossombrone. Una trasferta da non sottovalutare per la squadra di Lauro. "Mi aspetto gara complicata e difficile – ha detto lo stesso allenatore della Samb –. Dovremo essere bravi ad approcciare bene la partita sin dall’inizio. E dovremo fare una prestazione di alto livello". All’andata tra le due squadre, al Riviera delle Palme, finì 2 a 2. "E’ passato tanto tempo da quell’incontro – è andato avanti Lauro –, sarà una partita sicuramente diversa anche se loro, a livello di squadra hanno cambiato poco, però bisognerà stare attenti alle ripartenze perché il Fossombrone è una squadra che sa ripartire bene come è successo anche all’andata. Dobbiamo attaccare ma sempre con intelligenza". La Samb non può sbagliare se vuole rimanere in testa, tanto più che il Campobasso, primo a pari punti con la squadra di Lauro, oggi, ha un impegno sulla carta non proprio facile. Andrà a giocare in casa della Vigor Senigallia, quinta forza del girone. Anche un mezzo passo falso dei molisani permetterebbe alla Samb di allungare il passo sulla diretta concorrente, ma va battuto il Fossombrone. "Noi dobbiamo rimanere in testa alla classifica – ha continuato mister Lauro –, dobbiamo fare punti importanti".

La Samb, primo attacco del girone, dovrà scardinare la migliore difesa quella del Fossombrone. Mister Maurizio Lauro dovrà rinunciare al centrocampista Francesco Bontà (l’ex Gubbio non ha ancora recuperato la miglior condizione e resterà a casa) e dovrebbe confermare quasi in toto l’undici che ha battuto il Vastogirardi nell’ultima gara, con un’eccezione, il ritorno di Arrigoni che è rientrato dopo aver smaltito il virus intestinale che lo aveva costretto a saltare l’ultimo turno. Dunque, davanti al portiere Coco, agiranno, in difesa, Zoboletti e Pagliari sulle fasce, con Pezzola e Sirri al centro. A centrocampo Arrigoni con Tourè e Scimia. In avanti qualche dubbio ancora ci sarebbe. Certo di giocare dal primo minuto Senigagliesi, in ballottaggio Fabbrini e Battista e Tomassini con Martiniello. Alla fine dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Fabbrini e Tomassini, come nell’ultima gara, con Battista e Martiniello pronti a subentrare in corsa, come di consueto.

Allo stadio Bonci (capienza da mille posti) saranno 350 i sostenitori rossoblù, tanti quanti i biglietti messi a disposizione dal club metaurense. Il presidente Vittorio Massi, sui canali ufficiali della società, ha invitato chi è sprovvisto di tagliando a non partire "onde evitare qualsiasi sanzione per motivi di ordine pubblico a carico della società e dei tifosi stessi". Sarà garantita la diretta streaming della gara, a 7.50 euro, al link https//fossombronecalciodiretta.it/. A dirigere l’incontro è stato designato Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno. Fischio d’inizio alle 14,30.

s. v.