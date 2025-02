La Samb prima in tutto. In campo e sugli spalti

Gli ultimi tre pareggi hanno fatto perdere alla Samb il primato nazionale in D relativo ai punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Fino al match con il Fossombrone la Samb era in testa a questa speciale graduatoria, ma ora si ritrova al terzo posto in classifica. In vetta c’è il Livorno nel girone E con tredici punti di vantaggio sulla Fulgens Foligno, seguito sempre dal Bra che invece ha dodici lunghezze in più rispetto al Città di Varese. La Samb come si sa ha "solo" dieci punti in più dell’Aquila ad altrettante gare dal termine del campionato.

Allo stesso tempo, però, il sodalizio del presidente Vittorio Massi vanta, ad oggi, un primato indiscutibile nell’intero panorama della Serie D. E riguarda la media spettatori nelle gare casalinghe. La Samb infatti guida questa speciale classifica con 5.381 presenze di media ogni domenica. Al secondo posto c’è il Livorno (Girone E) fermo a quota 5.000. Nettamente staccate le altre formazioni. Nel girone I in testa c’è la Reggina con 3.558 spettatori, seguita dalla capolista Siracusa a quota 3.452. Buoni numeri anche nel raggruppamento H con il testa a testa tra Nocerina (3.256) e Andria (3.250), mentre nel D ecco il Ravenna con 3.268 spettatori di media.

Numeri impressionanti quelli della Samb che solo domenica scorsa contro il Castelfidardo è sceso sotto i cinquemila spettatori al Riviera (4.627) se si considera anche il numero di abitanti della città concorrenti in questa speciale graduatoria. In Riviera l’entusiasmo è palpabile anche se c’è chi è preoccupato degli ultimi risultati che hanno ringalluzzito le dirette concorrenti L’Aquila, Chieti e Teramo distanti rispettivamente dieci e undici punti. Eusepi e compagni devono solo sapere gestire il cospicuo vantaggio in questi ultimi dieci turni di campionato per poi festeggiare, senza farsi prendere dalla frenesia di volere vincere a tutti i costi. Occorre mentalità e raziocinio con Ottavio Palladini che sa bene cosa fare in questa volata finale della stagione.

Ieri pomeriggio classico test al Ciarrocchi con la formazione juniores. In campo anche Zini e Lulli. Eusepi ha tolto i punti al polso ma salterà anche la trasferta in terra d’Abruzzo. La prossima settimana lastra di controllo per avere poi il via libera per il ritorno in campo.

Benedetto Marinangeli