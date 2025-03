La Samb vuole correre verso il traguardo. Sulla strada c’è l’ostacolo Vigor Senigallia

Nella quiete del ritiro di Camerano la Samb si avvicina al match con la Vigor Senigallia. I rossoblù ieri pomeriggio hanno raggiunto la località dorica, la stessa sede scelta per il pre derby con l’Ancona. A casa è rimasto solo Kevin Candellori che potrebbe tornare disponibile per la trasferta di Teramo del prossimo 13 aprile. Un altro match importante per Eusepi e compagni contro la formazione dell’ex Mauro Antonioli che è alla ricerca dei punti per la salvezza matematica. D’altro canto la Samb deve continuare a macinare gioco e punti e soprattutto mantenere i nove punti di vantaggio sul Teramo, impegnato tra le mura amiche contro il Termoli. Gli unici dubbi di Palladini riguardano solo ed esclusivamente il reparto arretrato. Gennari torna disponibile e si piazza a fianco di Pezzola. L’incertezza riguarda solo gli esterni: per una maglia da titolare ci sono in ballo gli over Zini e Paolini sulle corsie esterne. Mentre per quanto riguarda il terzo under da schierare, Palladini può scegliere tra Zoboletti, Chiatante, Orfano e Bouah. Tutto dipenderà dalle scelte che farà il tecnico rossoblù. Per il resto formazione fatta, con la conferma di coloro che sono scesi in campo con il Chieti dal primo minuto e con il bomber Umberto Eusepi terminale offensivo con in appoggio Moretti. Una domenica particolare la vivrà Sabah Kerjota dopo le due grandi stagioni con la maglia della Vigor Senigallia (2022-2023 e 2023-2024) dove ha collezionato 67 presenze mettendo a segno 19 reti. Sono nove i precedenti in casa Vigor tra Senigallia e Samb, otto incontri nei tornei ed uno in Coppa Italia Dilettanti. Il bilancio in campionato è di due vittorie Samb, due pareggi e quattro vittorie della Vigor. La Samb ha segnato 14 gol subendone 17. La prima vittoria rossoblù è datata 8 settembre 2013 nell’esordio nel campionato di Eccellenza Marche. I rossoblù di Andrea Mosconi sconfiggono per 3-2 i vigorini grazie alla doppietta di Romano Tozzi Borsoi e la rete di Ettore Padovani. Per i locali va a segno Denis Pesaresi (doppietta). Successo in rimonta per 5-3 nell’ultima stagione. Le reti rossoblù portano la firma di Paolini nel primo tempo e nella ripresa di Christian Barberini, Antonio Martiniello, Simone Tomassini e Luca Senigagliesi. Benedetto Marinangeli