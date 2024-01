Ladri all’associazione tentato la fuga con una cassettina metallica: agli arresti domiciliari

Ascoli Piceno, 9 gennaio 2024 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli Piceno hanno arrestato tre persone, due uomini ed una donna, accusate di furto aggravato in concorso. La vicenda ha avuto inizio quando un privato cittadino ha segnalato al 112 di aver visto tre persone che stavano scassinando la porta di un’associazione Onlus gestita da pensionati.

In risposta a questa segnalazione, i carabinieri si sono immediatamente recati sul luogo, imbattendosi nei tre soggetti segnalati che stavano fuggendo a piedi. Prontamente bloccati, i militari hanno rinvenuto, nascosta nella borsa della donna, una cassettina metallica rubata all’interno dell’associazione contenente monete di vario taglio.

Le tre persone coinvolte, una 42enne, un 23enne ed un 24enne, tutti della zona e già noti per precedenti, sono stati quindi tratti in arresto in flagranza di reato e posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La modesta somma di denaro è stata immediatamente restituita al responsabile dell’associazione per anziani.